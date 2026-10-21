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Alluvione di Firenze, la Biblioteca Nazionale celebra i 60 anni con una giornata di eventi

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Il 4 novembre aperture straordinarie, progetti di recupero partecipato, testimonianze dei volontari e visite guidate. La memoria del 1966 diventa un'occasione di impegno civile e valorizzazione del patrimonio librario

(Gli 'Angeli del Fango' in azione nella BnF nel 1966 - ufficio stampa BnF)
(Gli 'Angeli del Fango' in azione nella BnF nel 1966 - ufficio stampa BnF)
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21 ottobre 2026 | 12.40
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Una giornata di incontri, musica e aperture straordinarie per ricordare l'alluvione dell'Arno che colpì Firenze nel 1966 e rinnovare l'impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale. In occasione del 60esimo anniversario dell'evento, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze organizza per il prossimo 4 novembre - giorno esatto del disastro alluvionale - una serie di iniziative dedicate alla memoria storica e ai progetti di recupero dei documenti danneggiati o rimasti finora esclusi dai cataloghi. Al centro della giornata, lo spirito di solidarietà degli "Angeli del Fango", i volontari che contribuirono al recupero di libri e opere dopo la catastrofe. Un'eredità che oggi si traduce in progetti di partecipazione civile, attraverso la collaborazione tra la Biblioteca, cittadini, studenti e istituzioni impegnati a restituire alla consultazione numerosi documenti rari e unici.

Il programma prenderà il via alle ore 18.30, nella Sala Galileo, con l'incontro "Libri alluvionati e progetti di comunit"». Saranno presentate le attività di recupero partecipato realizzate insieme al Comune di Firenze, al Liceo Michelangiolo, alla BiblioteCaNova Isolotto, all'Associazione Manoscritti Datati d'Italia, all'Ente nazionale Giovanni Boccaccio e all'Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento. Nel corso dell'incontro sarà presentato anche il volume "Un'esperienza di catalogo. Libri e frammenti dall'alluvione" (BncF, 2026), dedicato al lavoro di valorizzazione e catalogazione del materiale librario. Tra gli interventi previsti figurano quelli di Elisabetta Sciarra, direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Teresa De Robertis dell'Università degli Studi di Firenze e Gian Luca Corradi della BncF. Spazio anche alle testimonianze dirette dei volontari coinvolti nei progetti.

La serata proseguirà alle ore 20 con l'esibizione del coro giovanile 'Fuori dal coro', sempre nella Sala Galileo. Alle 21 e alle 21.30 sono in programma visite guidate tematiche nei luoghi della Biblioteca maggiormente colpiti dall'alluvione, accompagnate da interventi musicali. Per l'occasione, la Biblioteca resterà aperta eccezionalmente fino alle 22.30, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino spazi, storie e attività legati alla conservazione del patrimonio documentario.

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alluvione Firenze Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 60 anni evento patrimonio librario
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