Antonio Puccio racconta con affetto il rapporto uomo-cane

Una guida per chi vuole costruire con il proprio animale a quattro zampe una relazione autentica e consapevole

Antonio Puccio racconta con affetto il rapporto uomo-cane
13 ottobre 2025 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non basta amare un cane per capirlo davvero. È questo il messaggio al cuore del nuovo libro di Antonio Puccio, tra i dog trainer più seguiti e innovativi d'Italia, che con "C'è un mondo oltre la coda che scodinzola" porta in libreria una guida completa alla relazione uomo-cane. Un testo che promette di cambiare radicalmente il modo in cui ci avviciniamo ai nostri amici a quattro zampe.

Il volume, edito da Vallardi, e si presenta come un viaggio profondo nella comprensione emotiva del cane: 240 pagine in cui Puccio mette a disposizione la sua esperienza per aiutare proprietari, appassionati e neofiti a leggere i segnali del proprio animale, rispettarne l'unicità e creare con lui un legame basato su fiducia, empatia e comunicazione. Ma attenzione: non è un manuale di addestramento. "Non ci sono comandi, ma strumenti", spiega l’autore. "Ogni cane ha una storia, una personalità, un modo tutto suo di vedere il mondo. Dobbiamo imparare ad ascoltarli davvero".

Il "metodo Puccio" nasce da una sintesi unica tra teoria e pratica. Laureato in Scienze della formazione cinotecnica, fondatore dell'Antonio Puccio Center - Farm & Training, uno dei centri cinofili più grandi del Piemonte, l'autore combina competenze scientifiche, esperienza sul campo e una passione nata fin dall'infanzia, trascorsa in una comunità rurale a contatto con natura e animali.

Attraverso esempi concreti, consigli pratici e storie reali, il libro si propone di rivoluzionare l'approccio tradizionale alla cinofilia, promuovendo una cultura del rispetto reciproco e della connessione emotiva. E non mancano riferimenti agli sport cinofili, in cui Puccio ha ottenuto numerosi successi internazionali insieme alla sua Border Collie, Kenya.

Sui social, dove è seguito da migliaia di utenti, Puccio è già punto di riferimento per una generazione che vuole vivere il rapporto con il proprio cane in modo nuovo, consapevole e rispettoso.

"C'è un mondo oltre la coda che scodinzola" è, in definitiva, più di un libro: è un invito ad aprire gli occhi e il cuore verso chi, ogni giorno, ci ama senza chiedere nulla in cambio. (di Paolo Martini)

relazione uomo cane dog trainer cinofilia rispetto reciproco
