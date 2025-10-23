Appello a Papa Leone: "Michelangelo Buonarroti santo, le sue opere sono miracoli"

"Michelangelo Buonarroti santo". L'appello, rivolto direttamente a Papa Leone XIV, è dell'architetto Cesare Esposito, noto per i suoi progetti visionari come la famosa rievocazione storica del Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore, a ricordare l'apparizione, avvenuta nel IV secolo secondo la tradizione, della Madonna sulla sommità del colle Esquilino.

"In concomitanza con la nascita di Michelangelo, a Caprese, 550 anni fa (1475-2025), con l'Anno Santo chiedo con umiltà di proclamare santo l'artista più vicino a Dio, come ha detto Sgarbi. Lei si starà chiedendo quali sono i miracoli di Michelangelo. Secondo Lei -sottolinea- la Pietà di Michelangelo, la cupola di San Pietro, il David, gli affreschi della Cappella Sistina, La Pietà Rondanini, Mosè a San Pietro in Vincoli a Roma e moltissime altre opere, non sono opere miracolose?". Esposito quindi chiede al Papa "di proclamare santo Michelangelo".