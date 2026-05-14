Arte, al MAXXI la mostra "Italia di Moda" racconta i luoghi del Paese in 48 scatti

Il Museo MAXXI di Roma ha aperto le sue porte alla mostra fotografica "Italia di Moda", un racconto per immagini che in 48 fotografie narra i luoghi dell'Italia in una cornice di paesaggi, città e borghi. Protagonisti del progetto il fotografo Andrea Varani e la top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, che in viaggio per oltre un anno hanno utilizzato la moda come linguaggio narrativo per raccontare il territorio, l'arte e la cultura italiana. Gli abiti indossati per gli scatti, firmati da alcune delle più iconiche maison italiane tra cui Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli ed Etro, non rappresentano solo un elemento puramente estetico ma si integrano nelle caratteristiche e nella bellezza dei paesaggi, fondendosi con l'identità dei luoghi. Simbolo di come la moda sia anche mezzo di conoscenza del territorio e di atmosfere locali. Filo rosso tra le fotografie della mostra è l'equilibrio visivo tra corpo, spazio e cultura, che trovano espressione nell'interpretazione di Ludmilla Voronkina Bozzetti e nello sguardo di Andrea Varani, attraverso scatti che raccontano un Paese fatto di luoghi e sensazioni che con il mezzo della fotografia di moda cercano un nuovo orizzonte di visione artistica, superando i confini tradizionali.