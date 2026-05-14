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Arte, al MAXXI la mostra "Italia di Moda" racconta i luoghi del Paese in 48 scatti

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14 maggio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Museo MAXXI di Roma ha aperto le sue porte alla mostra fotografica "Italia di Moda", un racconto per immagini che in 48 fotografie narra i luoghi dell'Italia in una cornice di paesaggi, città e borghi. Protagonisti del progetto il fotografo Andrea Varani e la top model di origini russe e ucraine Ludmilla Voronkina Bozzetti, che in viaggio per oltre un anno hanno utilizzato la moda come linguaggio narrativo per raccontare il territorio, l'arte e la cultura italiana. Gli abiti indossati per gli scatti, firmati da alcune delle più iconiche maison italiane tra cui Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli ed Etro, non rappresentano solo un elemento puramente estetico ma si integrano nelle caratteristiche e nella bellezza dei paesaggi, fondendosi con l'identità dei luoghi. Simbolo di come la moda sia anche mezzo di conoscenza del territorio e di atmosfere locali. Filo rosso tra le fotografie della mostra è l'equilibrio visivo tra corpo, spazio e cultura, che trovano espressione nell'interpretazione di Ludmilla Voronkina Bozzetti e nello sguardo di Andrea Varani, attraverso scatti che raccontano un Paese fatto di luoghi e sensazioni che con il mezzo della fotografia di moda cercano un nuovo orizzonte di visione artistica, superando i confini tradizionali.

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