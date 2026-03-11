Arte: al Senato la mostra fotografica di Fondazione Bracco che celebra le donne nella scienza

"Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte" è la mostra di Fondazione Bracco, inaugurata al Senato della Repubblica, che celebra la vita e il lavoro delle donne che operano in settori strategici quali la scienza, l'economia, la politica internazionale e le istituzioni culturali. L'esposizione si inserisce nel progetto della stessa Fondazione "100 donne contro gli stereotipi", avviato nel 2016 con l'intento di combattere discriminazioni e stereotipi di genere e dare voce alle donne stem. L'inaugurazione della mostra è avvenuta alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e della deputata Marta Schifone, tra le promotrici dell'iniziativa.