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Arte, curatore Rebecchini: "A Palazzo Te in mostra cos'era la natura nel Cinquecento"

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26 settembre 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La mostra 'Inventare la natura' risponde alla domanda: cos'era la natura nel Cinquecento, nell'epoca in cui il palazzo che la ospita è stato costruito? E affronta il tema da due punti di vista. Da un lato mostra ciò che si pensava della natura come potenza incontrollabile, una forza sia creatrice sia distruttrice, esaminandola attraverso grandi concetti. Dall'altro, approfondisce specifici approcci che caratterizzano la cultura e l'arte del Cinquecento, cercando di far capire come gli uomini di quell'epoca si siano appropriati della natura, cercando di comprenderne i meccanismi e i segreti più riposti". È quanto affermato dal curatore Guido Rebecchini, nel corso della presentazione della mostra 'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio', in programma dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle sale monumentali di Palazzo Te, a Mantova, a compimento dell'anno del Cinquecentenario.

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mostra inventare la natura mantova palazzo te cultura cinquecentenario
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