Arte, curatrice Furlotti: "Nella mostra a Palazzo Te oggetti rappresentativi del legame tra uomo e natura"

"Questa era una zona suburbana, un'area verde in cui il duca e la sua corte andavano a cacciare, a pescare e a intrattenersi. Palazzo Te è dunque nato come un luogo profondamente radicato nel rapporto con la natura. Per noi, aver pensato a oggetti che illustrassero proprio il tema del legame tra uomo e natura, collocandoli in uno spazio così fortemente caratterizzato, è stato di grande importanza". Lo ha detto la curatrice Barbara Furlotti, alla presentazione della mostra 'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio', in programma dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle sale monumentali di Palazzo Te, a Mantova, a compimento dell'anno del Cinquecentenario.