Arte, Tomarchio (ARS): "Antonio Presti sta realizzando cose straordinarie"

"Un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto e sostenuto in Assemblea Regionale Siciliana durante una delle ultime finanziarie". A parlare è il parlamentare ARS Salvo Tomarchio, segretario della III Commissione di Palazzo dei Normanni, subito dopo l'inaugurazione a Librino dell'opera "Pegaso, il cavallo alato" dell'artista Antonello Bonanno Conti e della nuova installazione in terracotta "La Porta di Pegaso". "L'abbiamo fatto insieme ad Antonio Presti -aggiunge- che sta realizzando cose straordinarie".