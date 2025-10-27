circle x black
Cerca nel sito
 

Asterix sbarca in Lusitania, il nuovo albo della saga arriva in Italia

sponsor

Dopo 66 anni di viaggi in tutto il mondo, gli eroi dei Galli arrivano in Portogallo tra avventura, comicità e la misteriosa saudade

Asterix sbarca in Lusitania, il nuovo albo della saga arriva in Italia
27 ottobre 2025 | 12.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Dopo sessantasei anni di viaggi attraverso l'Europa, il Mediterraneo e oltre, Asterix e Obelix, accompagnati dal fedele Idefix, tornano a stupire i fan con una nuova avventura. Giovedì 30 ottobre, in Italia, sarà disponibile il 41° albo della celebre saga, "Asterix in Lusitania", pubblicato da Panini Comics. Questa nuova uscita segna un capitolo atteso da tempo: per la prima volta, infatti, gli eroi dei Galli si avventureranno nella regione del'antica Lusitania, corrispondente all'attuale Portogallo, terra di storia millenaria e di paesaggi mozzafiato.

La scelta della Lusitania, spiega lo sceneggiatore Fabcaro, pseudonimo di Fabrice Caro, autore, del nuovo albo insieme al disegnatore Didier Conrad, è stata quasi naturale: "Occorreva trovare una destinazione dove i nostri amici non fossero mai stati. Volevo un albo soleggiato, luminoso, ambientato in un paese non troppo lontano ma che suggerisse comunque l'idea della vacanza. Il Portogallo si è imposto subito alla mia immaginazione: un paese che conosco e che adoro, con abitanti calorosi e ospitali".

Concorda Didier Conrad: "Andare in Portogallo mi ha sempre affascinato. Adoro disegnare i paesaggi pittoreschi e inserire nei disegni piccole allusioni alla cultura locale. In Lusitania, la ricchezza storica e culturale del paese offre spunti irresistibili". La copertina dell’albo riflette perfettamente questo spirito: toni pastello che mescolano rosa, giallo e arancione, il merluzzo che asciuga al sole sui balconi, i ciottoli bianchi e neri tipici della calçada portuguesa e una vista a perdita d'occhio sul porto, fulcro della vita urbana. In primo piano, Asterix osserva curioso e determinato il paesaggio, mentre una coppia di Lusitani innamorati e un losco figuro di nome Malafedes suggeriscono trame romantiche e tensioni imminenti.

Come da tradizione, ogni albo di viaggio della saga è un mix unico di avventura, comicità e stereotipi nazionali trattati con affetto e ironia. L'incontro con il popolo lusitano non fa eccezione: attraverso parole e immagini, Fabcaro e Conrad giocano con le caratteristiche tipiche della regione, dalle abitudini culinarie ai gesti quotidiani, mantenendo uno sguardo benevolo ma ironico.

Il tema centrale del nuovo albo è strettamente legato a un sentimento profondamente portoghese: la saudade, una malinconia dolceamara, intraducibile e poetica, che unisce nostalgia, speranza e leggerezza. La scelta non è casuale: "Volevamo catturare un’emozione capace di rappresentare l’identità lusitana. La saudade, con il suo mix di tristezza e poesia, è perfetta", spiega Fabcaro. Non a caso, la storia racconta di Viriate, il celebre condottiero lusitano che tra il 150 e il 139 a.C. guidò la resistenza contro l'invasione romana. La figura di Viriate, eroica e tragica, diventa il simbolo di un popolo segnato da eroismo e tradimento, che si riflette nella malinconia della saudade. Viriate riuscì a infliggere numerose sconfitte ai Romani e a controllare quasi tutta la Lusitania, analogamente alla resistenza dei Galli guidati da Vercingetorige. Nonostante la sua strategia brillante, fu tradito da tre dei suoi uomini e assassinato nel sonno. Questo episodio storico diventa una delle chiavi narrative di Asterix in Lusitania, suggerendo come il tradimento e l'eroismo possano convivere, ispirando il sentimento di malinconia che caratterizza i Lusitani.

Ogni avventura di Asterix è contraddistinta da antagonisti memorabili, e in Lusitania non manca la tradizione. Malafedes, accompagnato dal centurione Degustibus, sarà la nuova minaccia per i nostri eroi. Il personaggio è ispirato al comico britannico Ricky Gervais, che compare sotto un portico della copertina con aria losca. L'inserimento di figure contemporanee o celebri nei fumetti di Asterix è una tradizione consolidata, iniziata da René Goscinny e Albert Uderzo - i creatori nel 1959 di Asterix - e proseguita con nomi come Sean Connery, Johnny Hallyday e Michel Houellebecq. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Asterix Lusitania Portogallo Saudade Fumetti Comics
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza