'Avevo gli occhi belli' di Valentina Iannaco, a Roma il 14 novembre la presentazione

Il primo marzo 2022 a Pontecagnano (Salerno) Anna Borsa, una giovane donna di 30 anni, viene uccisa dal suo ex compagno. Quella mattina l’assassino si reca nel salone dove lei lavorava come parrucchiera, la segue nello sgabuzzino nel quale era andata a lavarsi le mani e le spara un colpo di pistola alla tempia. Una vicenda tragica raccontata da Valentina Iannaco nel volume 'Avevo gli occhi belli. Storia di Anna Borsa, vittima di femminicidio', pubblicato da Armando editore, che sarà presentato a Roma venerdì 14 novembre alle 17,30 nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei Deputati 'Nilde Iotti'.

Nel 2024 Vincenzo Borsa, fratello di Anna, fonda l’Associazione Anna Borsa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e per mantenere vivo il ricordo della sorella. In questo libro è Anna stessa a raccontare la sua storia in un monologo fatto di narrazioni, pensieri, ricordi, di parole dette e non dette. Valentina Iannaco nata a Salerno nel 1986, è una Web Copywriter. Laureata in Lingue nella Società dell’Informazione e in Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale, nel corso degli anni si è specializzata in Comunicazione Digitale e Scrittura per il Web. 'Avevo gli occhi belli' è la sua prima esperienza di scrittura di un libro.

Alla presentazione parteciperanno insieme all'autrice: la criminologa clinica Cinzia Mammoliti, pioniera in Italia in materia di manipolazione relazionale, specializzata in violenza psicologica e domestica; l’avvocata Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche e componente della segreteria Nazionale con delega a 'Femminismo, Lotta al Patriarcato e Pari Opportunità' del Partito Democratico; Lella Palladino, sociologa, femminista, attivista dei centri antiviolenza, nonché socia fondatrice e vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila. A moderare, Mauro Valentini, giornalista e scrittore per Armando Editore.