Bianchi (Bper): "'La virtù e la grazia' per stimolare riflessione sulla donna ieri e oggi"

La figura femminile come chiave di lettura del Barocco e strumento per stimolare una riflessione contemporanea.

È questo l’obiettivo della mostra “La virtù e la grazia”, in programma dal 3 aprile al 28 giugno alla Galleria Bper di Modena. “Abbiamo scelto il tema della donna per proseguire un percorso avviato nel 2025 legato alla trasmissione del sapere e dei valori”, afferma Sabrina Bianchi, responsabile Patrimonio culturale e Archivio storico Bper. Nella pittura seicentesca, spiega, la donna assume molteplici ruoli: “santa, eroina, ma anche seduttrice”, incarnando tensioni morali e trasformazioni sociali ancora attuali. L’esposizione nasce dal nucleo barocco della collezione Bper e si propone come un progetto di forte valenza culturale ed educativa".

“Vogliamo stimolare un pensiero critico, mettendo in relazione il passato con la contemporaneità”, aggiunge Bianchi. Accanto al percorso espositivo, sono previsti visite guidate, incontri e attività didattiche per le scuole, con l’intento di approfondire il ruolo della figura femminile ieri e oggi. La mostra si inserisce così nella strategia della Galleria Bper di coniugare qualità scientifica e sensibilizzazione su temi di grande attualità. Bper rafforza il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio artistico con la creazione di una rete culturale diffusa a livello nazionale. “Dal 2017 abbiamo preso coscienza dell’immenso patrimonio artistico e archivistico che possediamo, oggi tra le principali corporate collection in Italia”, spiega Sabrina Bianchi. Il progetto nasce da Modena, cuore della prima pinacoteca aperta dalla banca, e si è progressivamente ampliato con nuove sedi espositive a Genova, Brescia e Milano. Annunciate inoltre nuove aperture a Ferrara e L’Aquila, con l’obiettivo di costruire un sistema coordinato capace di mettere in relazione i diversi nuclei territoriali.

“Vogliamo rendere il patrimonio fruibile al pubblico attraverso mostre, eventi, attività didattiche e strumenti digitali”, sottolinea Bianchi. Tra questi, il sito rinnovato nel 2025 e una presenza attiva sui social per coinvolgere pubblici sempre più ampi, in particolare i giovani. La strategia punta così a coniugare tutela e accessibilità, valorizzando al tempo stesso le identità artistiche locali in una visione nazionale integrata.