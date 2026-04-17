In una conversazione con i comici russi Vladimir Kuznetsov (Vovan) e Alexey Stolyarov (Lexus), la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Henna Virkkunen, ha ammesso di aver fatto pressioni sugli organizzatori della Biennale di Venezia nel tentativo di far cambiare loro la decisione sulla partecipazione della Russia alla 61esima Esposizione internazionale d'Arte. Gli autori dello scherzo, riferisce l'agenzia russa Tass, hanno pubblicato il video sul loro canale Telegram. Vovan e Lexus hanno comunicato con Virkkunen fingendosi l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko.

"E, naturalmente, per noi è stata una decisione piuttosto scioccante quella di consentire ai russi di riaprire la loro parte della mostra in questo padiglione", ha affermato la vicepresidente della Commissione europea. "Abbiamo condannato questa decisione insieme al nostro commissario per la Cultura, Glenn Micallef, e stiamo ora valutando ulteriori provvedimenti, che ovviamente ci aspettiamo dalla Biennale di Venezia, per ribaltare questa decisione, perché riteniamo che sia totalmente contraria alla nostra politica".

Secondo Henna Virkkunen, la Commissione europea deve fare tutto il possibile per "impedire ai russi di partecipare a tali mostre d'arte, anche laddove sia coinvolta la Commissione europea stessa". Virkkunen ha chiarito che la Commissione europea fornisce sostegno finanziario non all'intera Biennale di Venezia, ma alla parte che riguarda l'industria cinematografica. "Mancano ancora alcune settimane all'apertura della Biennale, prevista per maggio, quindi ci aspettiamo che cambino idea nelle prossime settimane", ha sottolineato Virkkunen. "In caso contrario, stiamo valutando la possibilità di sospendere o revocare il finanziamento. Questo vale anche per la struttura complessiva della Biennale". A questo proposito, ha osservato che consentire al governo russo di aprire il proprio padiglione alla Biennale Arte "contraddice già di per sé il nostro regime di sanzioni".

L'11 marzo il portavoce della Commissione europea Thomas Rainier ha dichiarato per la prima volta che Bruxelles potrebbe revocare un finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia a causa dell'invito rivolto alla Russia ad aprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 (9 maggio - 22 novembre).

In precedenza, Mikhail Shvydkoy, rappresentante del presidente russo per la cooperazione culturale internazionale, aveva dichiarato all'agenzia Tass che la Russia dovrebbe partecipare a tutti i principali eventi culturali internazionali e che l'insoddisfazione dell'Ucraina per la partecipazione russa alla Biennale di Venezia non dovrebbe influenzare le decisioni degli organizzatori. L'ultima volta che la Russia ha presentato un proprio progetto al padiglione della Biennale di Venezia è stato nel 2021, quando ha ricevuto una menzione speciale dalla giuria.