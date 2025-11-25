circle x black
Cerca nel sito
 

Brambilla (Deloitte & Touche): "E' identità e favorisce coesione"

sponsor

"Promuove lo sviluppo di spirito critico ed è d’impulso alla creatività"

Valeria Brambilla, amministratore delegato Deloitte & Touche S.p.A
Valeria Brambilla, amministratore delegato Deloitte & Touche S.p.A
25 novembre 2025 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In un mondo in cui ci sono significative incertezze e in cui sta arrivando una tecnologia estremamente impattante”, ossia l’intelligenza artificiale, “la cultura è rilevante per quattro motivi. Innanzitutto, come dice l'Unesco, la cultura è identità. Questa crea a sua volta distintività e quindi competitività”, un concetto valido “anche nelle organizzazioni aziendali, in particolare in quelle come la nostra che sono basate sul capitale umano. In secondo luogo, la cultura favorisce la coesione, le relazioni umane e, dunque, anche l'efficienza in azienda”. Lo spiega Valeria Brambilla, amministratore delegato Deloitte & Touche S.p.A, alla presentazione della XV edizione del rapporto ‘Io sono cultura’ svoltasi a Roma.

Il report è stato realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne e Deloitte con la collaborazione dell’Istituto per il credito sportivo e culturale, Fondazione Fitzcarraldo, Fornasetti e con il patrocinio del ministero della Cultura.

“Il terzo aspetto - prosegue Brambilla - è quello relativo allo spirito critico che la cultura smuove nelle persone, un aspetto che in futuro sarà indispensabile per indirizzare le intelligenze artificiali e le macchine al lavoro, oltre che per monitorare il risultato che l’Ai ci metterà a disposizione. Infine, la cultura genera creatività e innovazione a dei livelli di cui nessuna intelligenza artificiale potrà mai dotarsi. Per tutte queste ragioni, oggi più che mai, le organizzazioni come la nostra necessitano di cultura”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cultura intelligenza artificiale identità coesione competitività
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza