circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura: Angela, 'un onore ricevere Premio Laurentum, come essere chiamati in 'nazionale del pensiero''

sponsor

17 dicembre 2025 | 07.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È un grande onore ricevere questo premio ed essere circondati da grandi non solo della poesia, ma del sapere, della conoscenza e della cultura. Il riconoscimento fa sentire come se si fosse chiamati da una 'nazionale del pensiero', della sensibilità, della capacità di guardare e traguardare il futuro. Il futuro non lo conosciamo, ma solo avendo un grande passato e una grande sensibilità si potranno affrontare tutte le sfide". Lo ha dichiarato Alberto Angela, divulgatore scientifico e vincitore del premio Eccellenza per la Divulgazione scientifica, intervenendo alla cerimonia di consegna della 39esima edizione del Premio Laurentum per le Arti, alla Camera dei Deputati a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza