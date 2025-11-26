Cultura, Bracco (Gruppo Bracco): "La lettura crea condivisione autentica"

"La lettura è la cosa più impegnativa e più importante, crea condivisione vera e sentita. Forma le menti, fa viaggiare l'immaginazione, qualcosa che dobbiamo cercare di sviluppare". Sono le parole di Diana Bracco, presidente del Gruppo Bracco, all'inaugurazione della nuova biblioteca aziendale nell'ambito del convegno 'L'intraprendenza del leggere', organizzato a Milano, in zona Lambrate, nella Settimana della Cultura d'impresa. Un pomeriggio di riflessione sul valore della lettura e in particolare delle biblioteche come luoghi in cui formare spirito critico e cittadinanza.