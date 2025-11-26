circle x black
Cultura: inaugurata a Milano la nuova biblioteca aziendale del Gruppo Bracco 

26 novembre 2025
In un presente che accelera, nasce un luogo in cui il tempo rallenta e l'immaginazione spicca il volo, nel cuore di una città industriale come Milano. È la Biblioteca aziendale del Gruppo Bracco, inaugurata a Milano nell'ambito della XXIV Settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria. Nel convegno dedicato a 'L'intraprendenza del leggere', all'Auditorium 'Anita & Fulvio Bracco', il valore della lettura è tornato al centro: non solo come gesto individuale, ma come esempio virtuoso di welfare aziendale. 

