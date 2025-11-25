circle x black
Cultura: Rinaldi (Tsc), 'in capitale umano cresce importanza competenze digitali, green e trasversali '

25 novembre 2025 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel campo della cultura "un tema centrale è quello delle competenze e del capitale umano, essa non può infatti fare a meno delle persone e delle professionalità. Quello culturale è infatti un mondo che si sta trasformando, in cui cresce l'importanza sia delle competenze digitali e green sia di quelle che chiamiamo power skills, cioè le competenze trasversali, come la capacità di lavorare in gruppo e il problem solving. Le imprese hanno difficoltà a trovare personale che soddisfi queste caratteristiche". Sono le parole di Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, alla presentazione della XV edizione del rapporto 'Io sono cultura' svoltasi a Roma. 

