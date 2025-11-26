Cultura, Sacchi (Comune di Milano): "Biblioteca Bracco esempio di welfare aziendale

"Vedere nascere un polo di cultura è sempre un motivo di grande gioia ed entusiasmo per la città di Milano. Bracco ha da sempre la capacità di partecipare alla vita culturale della città. Ci siamo sentiti parte di un discorso collettivo che mette al centro i libri, la lettura, il welfare aziendale e che passa inevitabilmente anche dal servizio culturale". Così l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, all'inaugurazione della nuova biblioteca aziendale del Gruppo Bracco a Milano, in zona Lambrate, in concomitanza con il convegno 'L'intraprendenza del leggere'. Un appuntamento organizzato nell'ambito della Settimana della Cultura d'impresa.