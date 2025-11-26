circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura, Sacchi (Comune di Milano): "Biblioteca Bracco esempio di welfare aziendale

sponsor

26 novembre 2025 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vedere nascere un polo di cultura è sempre un motivo di grande gioia ed entusiasmo per la città di Milano. Bracco ha da sempre la capacità di partecipare alla vita culturale della città. Ci siamo sentiti parte di un discorso collettivo che mette al centro i libri, la lettura, il welfare aziendale e che passa inevitabilmente anche dal servizio culturale". Così l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, all'inaugurazione della nuova biblioteca aziendale del Gruppo Bracco a Milano, in zona Lambrate, in concomitanza con il convegno 'L'intraprendenza del leggere'. Un appuntamento organizzato nell'ambito della Settimana della Cultura d'impresa.  

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza