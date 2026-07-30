Romanzi best seller, saggi d'attualità o la riscoperta dei classici. Ma anche ultime uscite che nei mesi scorsi hanno scalato le classifiche come ad esempio 'Kolchoz' del francese Emmanuel Carrère. Sono tanti i libri da mettere in valigia prima di lasciare le città. La pausa estiva, si sa, è un tempo propizio per la lettura e gli scrittori interpellati dall'AdnKronos snocciolano i loro consigli. Da Maurizio de Giovanni a Dacia Maraini, che propone tra l'altro di rileggere 'I sentieri dei nidi di ragno' di Calvino, fioccano infatti le proposte che spaziano tra generi e autori diversi. Lo scrittore partenopeo, tanto per cominciare, offre due romanzi e un saggio. Titoli, dice, "per tutti i gusti". Il primo "è 'Finché durerà la terra' di Giovanni Grasso, giornalista e portavoce del Presidente della Repubblica. Grasso è uno straordinario autore che, nei suoi romanzi, propone sempre una tematica ecclesiastica, religiosa. Questo è un bel romanzo che parla di una problematica seria, quella delle sette. Parla di santoni che raccolgono gruppi abbastanza vasti di persone fragili utilizzandoli in qualche modo, per i loro fini economici. E' una lettura interessantissima".

Il secondo libro che l'autore della serie dei Bastardi di Pizzofalcone propone è "'Il cielo degli invisibili' di François Morlupi, una delle voci nuove e più interessanti del romanzo nero italiano. La storia è ambientata a Roma proprio nel mondo delle persone che non vediamo: i venditori ambulanti, i clochard, gli immigrati. Insomma, un mondo suburbano che non consideriamo. Il libro ha una trama molto ben fatta. Morlupi ha una straordinaria capacità di identificazione dei personaggi". Non solo romanzi, però, ma anche saggi. De Giovanni, consiglia di portarsi in valigia anche "'La musica è finita' di Gino Castaldo: un excursus sull'evoluzione digitale della musica e di quanto questa evoluzione allontani la musica stessa dalla creatività rendendola omologata".

Da parte sua, la decana delle scrittrici Dacia Maraini si sofferma su un mix di libri classici e di attualità. Per quanto riguarda il primo ambito l'autrice di 'Bagheria' mette l'accento su tre volumi: "Il primo è 'I sentieri dei nidi di ragno' di Italo Calvino, un libro che parla di guerra e resistenza; l'altro è 'L'Agnese va a morire' di Renata Viganò. Si tratta di due libri che rammentano la guerra". Attingendo sempre al bacino dei classici, la Maraini cita poi "'La metamorfosi' di Franz Kafka. Per quanto riguarda invece i libri usciti in questi ultimi mesi consiglierei due titoli sulla malattia. Il primo è 'La cura', il libro in cui Concita De Gregorio parla del suo cancro con molto coraggio; l'altro invece è 'Lo sbilico' , volume in cui Alcide Pierantozzi parla della sua psicosi, della sua malattia mentale. Un problema, questo, che riguarda tanti giovani che non stanno bene. Insomma, scelgo due libri di attualità sulla malattia sia fisica sia psicologica e libri classici che ci ricordano l'importanza della resistenza soprattutto in questo periodo in cui si parla molto di guerra".

A mettere l'accento sull'opera di Pierantozzi 'Lo sbilico' - arrivato poche settimane fa nella sestina del premio Strega - è anche la scrittrice Donatella Di Pietrantonio che, non a caso, lo ha candidato al nostro più ambito alloro letterario. "Oltre al mio caro Pierantozzi - afferma Di Pietrantonio - suggerisco il libro di racconti 'Il buon male' di Samanta Schweblin e 'Il mio rifugio e la mia tempesta' di Arundhati Roy. Ai lettori consiglierei anche 'La notte nel cuore' di Nathacha Appanah". Lo scrittore Fabio Genovesi - premio Strega Giovani nel 2015 con 'Chi manda le onde' e autore nel 2025 del libro 'Mie magnifiche maestre' - punta invece su un classico intramontabile firmato dal premio Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez.

"Come prima scelta - dice - vado sul classico e scelgo 'L'amore ai tempi del colera'. E' una storia che parte da un amore, intorno al quale si muove un mondo intero. Dimostra come l'amore muove il mondo e forse, in questo periodo storico, c'è bisogno di ricordarcelo". Guardando invece più all'attualità, Genovesi offre un titolo che aiuta a capire il successo cinematografico dell'Odissea di Noland. "Si tratta di 'Troia, l'eterna illusione' dell'archeologo Stefano De Martino, docente di Ittitologia all'Università di Torino. Ha scritto per l'editore il Mulino un volume molto interessante e divulgativo sulla storia della città di Troia" spiegando "come mai per noi questa antica città sia rimasta nell'immaginario collettivo. In questo tempo in cui si parla tanto di Omero e dell'Odissea per il film di Noland - osserva - questa lettura è un forse un modo per capirne meglio il contesto. E' un racconto dotto ma anche molto accessibile e piacevole".

Il terzo consiglio di lettura di Genovesi è un'incursione nella letteratura giapponese: 'Il signorino', il romanzo di formazione scritto nel 1906 di Natsume Sōseki, ora riproposto da Neri Pozza. "E' una specie di Giovane Holden giapponese molto interessante. E' la storia - racconta Genovesi - di un bambino, diventato poi uomo, sempre ribelle alle cose più nocive al mondo: le abitudini e le buone maniere che ci costringono a comportarci in modo tale che la società sia contenta di noi, quelle schiavitù che ci rovinano la vita. Il protagonista è un ragazzino, che poi cresce, completamente allergico a queste cose. E' un libro che si legge con grande gusto". Emanuele Trevi, che nel 2021 ha vinto il premio Strega con 'Due Vite' è netto: "Proporrei - dice - 'Kolchoz', l'ultimo libro di Carrère, e 'Il custode' di Niccolò Ammaniti". (di Carlo Roma)