circle x black
Cerca nel sito
 

'David Bowie-Hello Starman!', a Parma una mostra dedicata al Duca Bianco

sponsor

A 10 anni dalla scomparsa, le opere di una ventina di artisti ripercorrono le molteplici incarnazioni di Bowie: l’alieno, l’androgino, il dandy, il profeta

'David Bowie-Hello Starman!', a Parma una mostra dedicata al Duca Bianco
05 gennaio 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, icona della musica e dell’arte, la mostra 'David Bowie - Hello Starman!' rende omaggio al suo talento visionario in una collettiva che ne reinterpreta il glamour e le metamorfosi. A cura di Stefano Bianchi, 'Hello Starman!' - in programma a Parma con inaugurazione il 10 gennaio, data dell'anniversario della morte, e fino al 6 aprile - è un saluto cosmico all’artista che ha attraversato generi, linguaggi e identità, trasformando la cultura pop in un territorio di libertà e di sperimentazione. Da Ziggy Stardust a Blackstar, una selezione di opere dialoga con le molteplici incarnazioni di David Bowie: l’alieno, l’androgino, il dandy, il profeta.

L’esposizione - allestita presso la nuova sede di Ponti x l’Arte, in Borgo Guazzo 20/A - vuole essere una celebrazione corale, in cui ogni opera è un frammento di memoria e al tempo stesso un atto di riscrittura. Bowie diventa così il simbolo di trasformazione e libertà creativa, ma anche lo specchio di una sensibilità che ancora oggi si nutre della sua luce.

Gli artisti in mostra sono: BeAnna, Vania Benini, Beppe Borella, Riccardo Bonfadini, Ivan Cattaneo, Tiziana Castelluccio, Patrick Corrado, Alessandro Curadi, Miky Degni, Angela Filetti, Zlatan Grgurevic, Marco Lodola, Giorgio Magarò, Franco Mariani, Carlo Massarini, Salvatore Masciullo, Roberta Musi, Dario Nasuti, Quen, Luca Soncini, Giò Spada, Monica Traversi e © E.T.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
David Bowie Hello Starman! Parma arte musica cultura pop
Vedi anche
Incendio Crans-Montana, 6 feriti in condizioni critiche al Niguarda - Video
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza