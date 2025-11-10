Design, Ellesanti: gioielli e musica si incontrano a Roma

Il design scultoreo dei gioielli Ellesanti incontra il mondo delle partiture musicali. Il brand fondato da Laura Santi presenta a Roma 'La Stanza della Musica', un evento per svelare il profondo legame tra ritmo, materia e forma che anima le sue collezioni. L'appuntamento è per il 15 novembre, dalle 10 alle 19, nello spazio di Vicolo del Babuino 8. L'evento nasce dalla filosofia del brand, per cui la musica è una costante fonte di ispirazione: ritmo, pause e accordi si traducono in linee, volumi e colori che vibrano della stessa energia. I gioielli, protetti da geometrie pure e texture materiche, saranno esposti in un contesto dove la luce e il suono creano un'armonia unica.

"Le nostre forme nascono dal ritmo e dalla luce", dichiara Laura Santi, fondatrice di Ellesanti. "Nella Stanza della Musica, ogni gioiello trova il suo accordo. È un dialogo tra creatività, ascolto e presenza". Il brand, nato nel 2021, si distingue per un approccio che interpreta il gioiello come una forma d'arte contemporanea, espressione autentica del Made in Italy. La produzione si fonda su una scelta etica e sostenibile, privilegiando materiali innovativi e rigenerati, prodotti da aziende del territorio per minimizzare l'impatto ambientale e valorizzare il know-how italiano.