Può un uomo solo, armato della forza della parola, cambiare la storia in un territorio ferito dalla violenza? È una delle domande al centro del libro "Don Riboldi: l'uomo della carità integrale" (Edizioni Rosminiane Sodalitas, pp. 374, 28 euro), scritto da Giovanni Bianco - avvocato penalista, cassazionista, che ha partecipato ad alcuni dei più importanti processi di criminalità economica ed organizzata della Campania degli ultimi quarant’anni - che è stato testimone diretto della missione di monsignor Antonio Riboldi, vescovo di Acerra dal 1978 al 1999.

Con prefazione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino e postfazione del vescovo di Acerra monsignor Antonio Di Donna, il libro ripercorre la vita di un uomo che ha incarnato la "carità integrale" di Antonio Rosmini. Dalla Brianza alle macerie di Santa Ninfa, nel Belice, dove il giovane sacerdote fu chiamato "don Terremoto", fino alla diocesi di Acerra e alla lotta contro la camorra, il volume racconta un pastore che ha portato la Chiesa tra la gente, nelle strade e tra gli ultimi. Attraverso documenti e ri ricordi, Bianco delinea il ritratto di un uomo di fede e coraggio civile, capace di tradurre il Vangelo in azione concreta. "Don Riboldi ci ha insegnato che la carità è amore, e che come tutti gli amori o è per sempre, o non è", scrive l’autore.

La presentazione, in anteprima nazionale, avrà luogo lunedì 17 novembre (ore 16), a Roma, nella sala stampa della Camera dei deputati. Con l’autore, interverranno Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia; Pino Bicchielli, componente della stessa Commissione; Lucia Borsellino, Fabio Trizzino, don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo in Caivano. Modera Luciano Ghelfi, quirinalista del Tg2. Prevista la diretta streaming sulla web tv della Camera.