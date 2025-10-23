Fallucchi (FdI): "11 novembre giornata nazionale abiti storici, ci raccontano chi siamo"

"Dietro ogni cucitura, ogni stoffa antica, ogni gesto ripetuto a mano da una sarta o da un appassionato rievocatore, c’è un pezzo d’Italia. Con la prima Giornata Nazionale degli Abiti Storici, il nostro Paese si ferma un istante – non per guardarsi indietro, ma per riconoscere quanta bellezza, memoria e identità ci portiamo ancora addosso, a volte senza rendercene conto". Così la Senatrice di Fratelli d'Italia Annamaria Fallucchi, prima firmataria della Legge 59/2025, commenta il lancio ufficiale della Giornata Nazionale degli Abiti Storici, che si terrà ogni anno l’11 novembre su tutto il territorio nazionale, su iniziativa del Ministero del Turismo. "Quando abbiamo iniziato a lavorare a questa proposta legislativa – spiega Fallucchi – abbiamo ascoltato per mesi le storie di donne e uomini che da anni animano rievocazioni storiche, vestono costumi rinascimentali o medievali, ricreano abiti del Settecento o della Grande Guerra, con straordinaria cura filologica. Abbiamo capito che non si tratta solo di folclore, ma di vera cultura, di artigianato d’eccellenza, di coesione sociale".

Da questo ascolto è nata una legge che finalmente riconosce ufficialmente il valore culturale e turistico delle manifestazioni in abiti storici, dando loro un quadro normativo e una voce istituzionale. L’11 novembre non sarà una data simbolica qualsiasi. Sarà un’occasione per accendere i riflettori su migliaia di piccole realtà italiane che ogni anno fanno rivivere il nostro passato. "È a loro che questa Giornata è dedicata – afferma Fallucchi – a chi non si è mai arreso alla dimenticanza, a chi ha salvato abiti antichi, a chi ha cucito nuove storie ispirandosi a quelle dei nostri antenati. A chi non ha avuto paura di prendersi cura del nostro passato, sapendo che è l’unico modo per costruire un futuro radicato e consapevole"

Il Ministero del Turismo ha aperto ufficialmente la raccolta di foto e video in alta risoluzione, che dovranno essere inviati entro martedì 4 novembre all’indirizzo abiti.storici@ministeroturismo.gov.it, specificando la località, la tipologia dell’abito e il contesto storico rappresentato. Il materiale sarà valorizzato sui canali social ufficiali del Ministero e sul portale nazionale italia.it, nell’ambito del progetto “Viaggio negli Abiti Storici Italiani”. Inoltre, per l’11 novembre, si invita chiunque a condividere online le proprie iniziative e immagini, usando l’hashtag #GiornataNazionaleAbitiStorici, per creare un racconto corale, diffuso, visibile in tutta Italia e nel mondo. "Gli abiti storici – conclude la Sen. Fallucchi – sono il modo in cui la storia ci viene incontro con delicatezza. Non come lezione da imparare a memoria, ma come gesto da ripetere, da indossare, da capire con il corpo prima che con la mente. È tempo che questo patrimonio venga riconosciuto e sostenuto come merita. Perché la nostra identità non è un museo chiuso: è un corpo vivo, che ancora oggi ci racconta chi siamo".