circle x black
Cerca nel sito
 

Galileo, il libro salvato dall'acqua

sponsor

Il Sidereus Nuncius riemerge a Firenze e va all’asta da Gonnelli

Galileo, il libro salvato dall'acqua
30 settembre 2025 | 11.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sopravvissuta a una delle tragedie più devastanti del Novecento italiano, una rara copia del "Sidereus Nuncius" di Galileo Galilei - miracolosamente salvata dall'alluvione del 1966 dell'Arno a Firenze - è pronta a tornare sotto i riflettori. Sarà il lotto clou della prossima asta autunnale di Gonnelli Casa d'Aste di Firenze, in programma dal 7 al 9 ottobre nel capoluogo toscano. Un'opera fondamentale nella storia della scienza moderna, riemersa dal fango e restituita al suo antico splendore grazie a un meticoloso restauro filologico. La base d'asta per la vendita pomeridiana dell'8 ottobre partirà da 100.000 euro.

Il volume - prima edizione, prima tiratura del celebre "Sidereus Nuncius", stampato a Venezia nel 1610 - è il documento in cui Galileo Galilei annuncia al mondo le sue scoperte rivoluzionarie: la superficie irregolare della Luna, le stelle della Via Lattea e soprattutto i quattro satelliti di Giove, prova concreta che non tutto ruota attorno alla Terra. Stampata da Tommaso Baglioni, la copia in asta è priva della correzione posteriore che trasformava "Cosmica Sydera" in "Medicea Sydera", un dettaglio che certifica la primissima tiratura dell’opera. Contiene tutte le celebri incisioni e diagrammi realizzati dallo stesso Galileo: le sei vedute lunari, i tracciati delle lune gioviane osservate tra gennaio e marzo 1610, i diagrammi che sfidano la cosmologia aristotelica.

Questa specifica copia ha una storia ancora più straordinaria: appartenente a una collezione fiorentina, venne salvata da un cassetto alluvionato nel novembre 1966 e riportata alla luce solo dopo un lungo e scrupoloso lavoro di restauro. È oggi un raro esempio di sopravvivenza materiale e intellettuale: testimonianza viva del coraggio scientifico di Galileo e della resistenza della cultura alla distruzione.

Il "Sidereus Nuncius" (lotto 346) sarà il protagonista indiscusso, ma l'asta di Gonnelli - che conta 654 lotti suddivisi in cinque sessioni - offre altre gemme bibliografiche e manoscritte di eccezionale valore.

Tra i pezzi più attesi: Le Mille e Una Notte, seconda edizione araba stampata al Cairo nel 1862, con base d'asta di 25.000 euro (lotto 82); "L'Imbullonato di Fortunato Depero", futurismo d’autore con firma di Felice Azari, con stima di 9.000 euro (lotto 113); "La Geometria indivisibilibus" di Bonaventura Cavalieri (1635), testo fondante per il calcolo infinitesimale, con stima di 15.000 euro (lotto 340); "L'Arithmeticorum libri sex di Diophantus Alexandrinus", appartenuto a Pierre-Daniel Huet, con la rarissima carta di errata, con stima di 15.000 euro (lotto 342); il "Waterworld" di Jansson (1657), primo vero atlante marino, magnificamente colorato a mano, con stima di 20.000 euro (lotto 546). (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sidereus Nuncius Galileo Galilei Firenze Asta Gonnelli Casa d'Aste Restauro filologico
Vedi anche
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza