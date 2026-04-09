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Galleria Christian Stein compie 60 Anni e apre al pubblico il suo deposito

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Dal 10 aprile al 6 giugno

Galleria Christian Stein compie 60 Anni e apre al pubblico il suo deposito
09 aprile 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per celebrare i suoi 60 anni di attività, la Galleria Christian Stein apre al pubblico apre al pubblico gli spazi ex- industriali alle porte di Milano (Via Vincenzo Monti 46, Pero/Milano). Dal 10 aprile al 6 giugno 2026 sarà visibile un'ampia selezione di opere e grandi installazioni che hanno segnato la storia della galleria dal 1966 a oggi. Riunite in questi spazi, le grandi installazioni degli artisti storici e delle generazioni successive che hanno segnato l’identità della galleria dal 1966 ad oggi: Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Richard Long, Fausto Melotti, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Uncini, Gilberto Zorio, Mimmo Paladino, Remo Salvadori, Marco Bagnoli, Domenico Bianchi, Peter Wüthrich, Paolo Canevari, Stefano Arienti ed Elisabetta Di Maggio.

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Gli ampi depositi della Christian Stein si configurano come un ambiente in cui le opere non sono semplicemente conservate, ma continuamente messe in relazione secondo una logica di archivio dinamico. Una vocazione espositiva già emersa in anni recenti: tra il 2014 e il 2019, la sede di Pero aveva infatti accolto una serie di mostre antologiche di valenza museale dedicate agli artisti della galleria. Con questa riapertura, dunque, il Christian Stein Deposito si propone non solo come semplice luogo di conservazione, ma come spazio in cui le opere si depositano, si stratificano e si trasformano insieme alle relazioni e alle storie che le attraversano. Un’antologia in divenire, in cui il tempo si accumula e rimane attivo.

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