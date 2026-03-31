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Giornalisti, Premio Ischia a The Guardian e Ukrainska, agli italiani Bragagna e Battistini

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Riconoscimento speciale per la satira a Federico Palmaroli, menzione speciale a Giuseppe Crimaldi

Giornalisti, Premio Ischia a The Guardian e Ukrainska, agli italiani Bragagna e Battistini
31 marzo 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Katharine Viner, direttore 'The Guardian', il Premio Internazionale di Giornalismo, a Ukrainska Pravda il premio Europeo, 'Giornalista dell'Anno' è Stefania Battistini, mentre a Franco Bragagna va il premio per l'Informazione Sportiva. La giuria ha assegnato un Premio speciale per la satira a Federico Palmaroli, noto con lo pseudonimo di Osho e una menzione speciale al giornalista Giuseppe Crimaldi de 'lI Mattino'. Sono i vincitori della 47esima edizione del Premio Ischia, annunciati oggi nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sede della Stampa estera a Roma, dal presidente del Premio Giampiero Massolo, manifestazione che si terrà a Lacco Ameno l' 11 Luglio.

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La giuria del del Premio Ischia è composta da Giulio Anselmi, presidente Ansa, Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, Vincenzo Di Vincenzo, direttore de Il Mattino, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, Flavia Giacobbe, direttore di Formiche.net, Giovanni Grasso, consigliere per la stampa del Presidente della Repubblica, Roberto Napoletano, direttore de Il Messaggero, Mario Orfeo, direttore di Repubblica, Agnese Pini, direttrice del QN (Quotidiano Nazionale / La Nazione), Stefano Polli, segretario generale della Fondazione Premio Ischia, Elena Postelnicu, già presidente dell’Associazione della stampa estera in Italia, Beniamino Quinteri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore, Federico Zurzolo, direttore di Rai News 24.

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