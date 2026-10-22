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Il pop di Jeff Koons conquista Palermo: al Palazzo Reale la magia delle sculture specchianti

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22 ottobre 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
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Arriva per la prima volta in Sicilia l'universo di Jeff Koons, l'artista vivente più quotato e celebre al mondo. La Fondazione Federico II porta negli Appartamenti Reali del Palazzo Reale di Palermo un tributo straordinario composto da 15 opere iconiche, tra cui il celebre Balloon Dog Blue, i Diamonds e la Seated Ballerina. Tra porcellane raffinate, cromature e superfici specchianti, l'arte contemporanea Neo Pop dialoga in un corto circuito mozzafiato con lo splendore secolare e l'oro dei mosaici normanni.

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