Il trionfo di Canaletto torna all'asta a New York

Un ritorno in grande stile per uno dei più straordinari capolavori del Settecento veneziano: "Venezia, il Bucintoro al Molo nel giorno dell'Ascensione" di Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto (1697-1768), sarà il dipinto di punta dell'asta di Christie's a New York il 4 febbraio 2026 dedicata agli Old Masters. Prima dell'asta, il dipinto sarà esposto al pubblico dal 29 gennaio al 3 febbraio al Rockefeller Center di New York, in occasione della Classics Week. La stima è su richiesta e si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di dollari.

Eseguito tra il 1746 e il 1755, durante il periodo inglese dell’artista veneziano, il quadro è un trionfo di teatralità e di luce, emblema della capacità di Canaletto di trasformare Venezia in un palcoscenico di fasto e splendore. La tela raffigura la tradizionale Festa dell’Ascensione, uno degli eventi più solenni del calendario veneziano, quando il Doge saliva a bordo del Bucintoro per la cerimonia dello "Sposalizio del Mare".

Commissionato intorno al 1754 dalla famiglia King, poi conti di Lovelace, il dipinto è rimasto nelle loro mani per quasi due secoli. Altri esemplari dello stesso ciclo decorativo si trovano oggi in musei e collezioni private, tra cui la National Gallery of Art di Washington e il Museum of Fine Arts di Boston.

"È emozionante gestire la vendita di questo capolavoro teatrale di Canaletto", ha dichiarato Andrew Fletcher, Global Head del dipartimento Old Masters di Christie's. "Per scala, colore e composizione, è una delle opere più potenti che l’artista abbia mai realizzato. Il suo stato di conservazione, quasi intatto rispetto all’epoca in cui lasciò il cavalletto, la rende ancora più straordinaria per i collezionisti di oggi, sempre più alla ricerca del meglio del meglio".

La stessa composizione, realizzata da Canaletto anni prima per il primo ministro britannico Robert Walpole, è stata venduta da Christie's a Londra nel luglio 2025 per la cifra record di 31.935.000 sterline, segnando un nuovo primato mondiale per l'artista.

Il dipinto sarà inoltre protagonista di un tour internazionale che toccherà New York (7–12 novembre), Hong Kong (20–21 novembre) e Londra (27 novembre–2 dicembre), prima di fare ritorno a New York per la sua attesissima asta. Con "Il Bucintoro al Molo nel giorno dell’Ascensione", Canaletto torna a essere non solo il cantore visivo della Serenissima, ma anche un protagonista assoluto del mercato dell’arte mondiale. (di Paolo Martini)