Un cappellino beige di lana calato sulla fronte, la lunga chioma grigia che le scende sulle spalle e una matita stretta in mano, con cui continua a ritoccare le parole che accompagnano le opere. Patti Smith non si separa mai da quella matita, nemmeno mentre accompagna i presenti alla scoperta di ‘Correspondences’, la mostra che porta per la prima volta in Italia, nella sua versione più completa, il progetto realizzato con Soundwalk Collective. "Devo correggere fino all’ultimo le mie parole", spiega. E ascoltarla mentre racconta immagini, suoni e poesie, passando da una fotografia a un’installazione, è uno dei privilegi riservati agli ospiti di Triennale Milano. La sacerdotessa del rock, scrittrice e artista, oltre a illustrare il percorso ne svela le origini, le associazioni, e le storie che si nascondono dietro ogni lavoro. Anche quelle più dolorose, come la guerra a Gaza e i bambini che ne sono vittime. Presentata da Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain, nell’ambito del loro partenariato culturale, ‘Correspondences. Soundwalk Collective & Patti Smith’ apre al pubblico dal 26 novembre al 7 marzo 2027. Un progetto multidisciplinare nato dall’incontro tra Patti Smith e Soundwalk Collective, il collettivo fondato dall’artista Stephan Crasneanscki e dal produttore Simone Merli, che intreccia fotografia, film, registrazioni ambientali, installazioni e poesia. Un lavoro in continua evoluzione, sviluppato nell’arco di dieci anni, che prende forma dai viaggi e dalle registrazioni sul campo realizzate da Crasneanscki in luoghi segnati da profonde trasformazioni storiche, ambientali e umanitarie, da Chernobyl a Hiroshima. Suoni raccolti in territori feriti, voci, tracce di ciò che rischia di scomparire diventano materia per una riflessione sul rapporto tra uomo, natura e memoria. Negli studi di Berlino, Parigi e New York, il collettivo ha collaborato a stretto contatto con Patti Smith, intrecciando la sua voce alle registrazioni sul campo e alle composizioni sonore, dando vita a un paesaggio acustico immersivo.

A Milano il percorso si arricchisce di nuove opere realizzate dagli artisti in situ, alcune delle quali ispirate al Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e al patrimonio culturale della città. Proprio intorno alla figura del genio rinascimentale nasce una delle nuove installazioni, in cui Smith mette idealmente in dialogo Leonardo e Jimi Hendrix. "Leonardo credeva che la conoscenza di tutte le cose fosse possibile. Ho pensato che fosse bellissimo. Anch’io ci credo", racconta. Mentre scriveva i testi dell'opera, le è tornato in mente un verso di Hendrix, 'With the power of soul, anything is possible', riconoscendo nelle parole del musicista una visione non distante da quella dell'artista e scienziato toscano. "In un certo senso, Jimi Hendrix stava dicendo cose molto simili a Leonardo, ma a modo suo. I testi di Hendrix e la voce di Leonardo sono molto simili". In alcune opere Patti Smith ricorre alla prima persona, in altre presta la propria voce a figure e personaggi, come Medea, trasformando le immagini in monologhi. Ci sono le riflessioni su Chernobyl e sull’infanzia rubata ai bambini, accompagnate da una filastrocca scritta come una ninna nanna. Quando si è recata a San Pietroburgo e ha ascoltato i bambini cantarla in russo, racconta, l’emozione è stata forte. Ma il richiamo non riguarda soltanto il presente o il passato: "Potrebbe accadere ovunque nel mondo, se non prestiamo attenzione". Tra le opere che Patti Smith illustra c’è anche quella dedicata a Gaza, nata da una fotografia scattata da una fotografa palestinese. Un’immagine alla quale l’artista ha voluto affiancare una poesia sui bambini e il simbolo degli aquiloni: "Non è soltanto un triste omaggio a Gaza, ma a tutti i bambini", spiega.

Per realizzare l’opera, racconta di aver consultato un database con i nomi e le età dei bambini. Un dettaglio l’ha colpita più di altri è stato trovare lo zero accanto a molti di questi bambini. "Mi sono chiesta: 'È un errore?'. Poi mi è stato spiegato di no: significa che erano appena nati o avevano solo un mese di vita. Non avevano ancora un’età, perché erano appena nati. Molti bambini erano semplicemente indicati come zero".Ci sono anche fotografie di oggetti raccolti sulla spiaggia di Ostia, nel luogo in cui fu ucciso Pier Paolo Pasolini, conservati come tracce di un luogo diventato memoria. Ci sono i riferimenti a Robert Mapplethorpe, fotografo e grande amico di Smith, al quale ha dedicato una poesia dopo la sua morte che si può leggere sulla fotografia di uno specchio ribaltato. E ancora le foglie, le impronte raccolte nel corso degli anni e trasformate in una testimonianza della progressiva distruzione delle foreste. "Per ogni anno della mia vita c’è una distruzione orrenda. Quando sono nata erano migliaia gli acri di foresta distrutti dal fuoco, oggi sono milioni", osserva la cantautrice.

La natura, del resto, è uno dei temi ricorrenti di ‘Correspondences’: "Nel corso di tutta la mostra esploriamo moltissimi temi, ma tra questi ci sono la bellezza e la resilienza della natura, e allo stesso tempo la continua distruzione che l’essere umano esercita su di essa". Ci sono le foto di fiori e foglie provenienti da Hiroshima, dove le radiazioni della bomba atomica uccisero la vita vegetale, e da Chernobyl. "I fiori ricompaiono, solo che sono radioattivi. Quindi mettiamo in relazione la bellezza della natura, la distruzione della natura e poi, ancora, la sua resilienza. È un tema che ritorna continuamente" dice Patti Smith. Anche il titolo della mostra, dice, "è qualcosa che ricorre spesso: due idee che vengono accostate e messe in relazione. Ed è proprio per questo che l’abbiamo chiamata ‘Correspondences’". Un archivio fisico e mentale, come lo definiscono gli artisti, nel quale le immagini non seguono un ordine cronologico e i film dialogano tra loro, lasciando al visitatore la possibilità di costruire connessioni personali.

Il progetto espositivo, concepito da Bunker Arc, si sviluppa come una passeggiata immersiva tra installazioni, immagini in movimento e poesia, in cui il suono diventa una forma di conoscenza e di ascolto del mondo. La dimensione espositiva sarà accompagnata anche da un programma di incontri e performance. Il 26 e 27 novembre, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, Patti Smith e Soundwalk Collective presenteranno ‘Correspondences Live’, mentre a gennaio 2027 Triennale ospiterà tre appuntamenti dedicati alle diverse declinazioni del suono, tra paesaggi sonori, architettura, registrazioni ambientali e silenzio. Un progetto che, come racconta Patti Smith, prova a tenere insieme ciò che spesso resta separato: bellezza e distruzione. (di Federica Mochi)