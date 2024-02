Una copia di prova di Harry Potter, acquistata per 13 sterline, è stata venduta all'asta a oltre 14mila sterline pari a più di 16mila e 300 euro. A far lievitare il costo del testo, scrive il Mirror, è stata la firma 'JA Rowling' sulla copertina interna al posto che 'JK Rowling', e l'utilizzo del nome completo dell'autore 'Joanne'. Oggi è stata venduta al miglior offerente alla casa d'aste Hansons nello Staffordshire.

Era una copia per la casa editrice

Il libro è stato acquistato in un negozio nel 1997. Si trattava di una copia non corretta, destinata alla casa editrice, ed è stata una delle 200 stampate dalla Bloomsbury nel 1997 che ha dato il via al fenomeno Harry Potter. Il venditore è un 52enne, originario di Londra, ma che vive da molti anni a Bologna. "E' rimasto su uno scaffale della mia libreria fino a quando l'ho ricercato per i miei figli" racconta, spiegando di averlo voluto far valutare quando si è reso conto su internet del prezzo raggiunto dai testi della saga nell'ultimo periodo. "L'inatteso guadagno? Sarà stata l'ennesima magia di Harry Potter" conclude il fortunato scopritore di tesori.