circle x black
Cerca nel sito
 

'La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Ai', convegno Aie-Fieg a Roma

sponsor

L'11 febbraio nella sede del ministero della Cultura verrà presentata un'indagine Ipsos Doxa sul tema, a seguire una tavola rotonda

'La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Ai', convegno Aie-Fieg a Roma
30 gennaio 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Intelligenza artificiale': questo il titolo dell'indagine Ipsos Doxa, commissionata dall'Associazione italiana Editori (Aie), che sarà presentata a Roma, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura, l'11 febbraio, alle 11, durante l'incontro promosso dagli editori dell'Aie e della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg).

All'evento è stata invitata la Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni per i saluti istituzionali, mentre l'introduzione dell'incontro è affidata a Innocenzo Cipolletta, presidente Aie e ad Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg. A seguire, la presentazione dell'indagine sarà a cura di Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxa. Seguirà una tavola rotonda con Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Crescenzo Sciaraffa, Generale di Brigata della Guardia di Finanza; Maria Letizia Bixio, Università Europea di Roma e Mauro Tosca, Responsabile antipirateria Aie. Interviene la scrittrice Felicia Kingsley. Le conclusioni sono affidate a Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati. Modera il direttore dell'Ansa Luigi Contu.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pirateria editoria libraria Intelligenza artificiale convegno Aie Fieg ministero della Cultura
Vedi anche
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza