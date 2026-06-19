circle x black
Cerca nel sito
 

Laocoonte, all'asta a Londra raro bronzo neoclassico

sponsor

Dalla scoperta nel 1506 a Roma, ammirato da Michelangelo e divenuto uno dei simboli assoluti dell’arte antica, il gruppo scultoreo rivive nella versione in bronzo di Auguste-Jean Marie Carbonneaux

Laocoonte, all'asta a Londra raro bronzo neoclassico
19 giugno 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il gruppo del Laocoonte, tra le più celebri sculture dell’antichità scoperta a Roma nel 1506 nei pressi della Domus Aurea, torna al centro dell’attenzione internazionale grazie alla messa in vendita del rarissimo bronzo neoclassico “Hamilton Laocoön”, opera di Auguste-Jean Marie Carbonneaux, che sarà battuto da Sotheby’s a Londra il prossimo 1 luglio. La stima è fissata tra 2 e 3 milioni di sterline (circa 2,3 – 3,6 milioni di euro).

Il capolavoro originale, identificato già nel XVI secolo come una delle massime espressioni della scultura antica e descritto da Plinio il Vecchio come opera “degna della massima ammirazione”, ebbe un impatto immediato sugli artisti del Rinascimento. Tra questi, Michelangelo, presente al momento del ritrovamento insieme a Giuliano da Sangallo, lo definì un “singular miracle of art”, riconoscendone l’eccezionale forza espressiva. La scena mitologica raffigurata – tratta dall’Eneide di Virgilio – mostra il sacerdote troiano Laocoonte e i suoi figli stritolati da serpenti marini inviati dagli dèi, in una rappresentazione del dolore fisico e della tensione drammatica considerata tra le più potenti dell’arte antica.

Nel corso dei secoli il gruppo marmoreo è stato ampiamente replicato e studiato. In particolare tra fine Settecento e inizio Ottocento, in seguito alla permanenza a Parigi durante le campagne napoleoniche, si svilupparono riproduzioni monumentali in bronzo. In questo contesto si inserisce il lavoro di Auguste-Jean Marie Carbonneaux (1789-1843), autore del cosiddetto Hamilton Laocoön, uno dei pochissimi bronzi a grandezza naturale del soggetto. L’opera, realizzata con tecniche di fusione innovative per l’epoca, è considerata una delle più alte espressioni del neoclassicismo scultoreo. Commissionato all’inizio del XIX secolo e passato attraverso alcune delle più importanti collezioni aristocratiche britanniche, tra cui quelle di William Beckford e del Duca di Hamilton, il bronzo è rimasto fuori dal mercato per quasi 150 anni. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Laocoonte bronzo neoclassico Sotheby's Londra Roma arte antica
Vedi anche
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago
News to go
Sempre più giorni con caldo estremo, l'allarme di Greenpeace
Imprevisto a Bruxelles, pioggia nella sala stampa del Consiglio europeo - Video
Napoli, incendio nel Parco archeologico di Longola - Video
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video
Funerali Ruini, a San Pietro Papa Leone con 34 cardinali concelebranti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza