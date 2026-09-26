Mantova, sindaco Murari: "'Inventare la natura' tra le mostre più interessanti a livello internazionale"

"La mostra 'Inventare la natura' è straordinaria. Credo sia una delle più interessanti del panorama nazionale e internazionale di questo autunno, ma soprattutto è un'esposizione perfettamente in linea con la traccia di un programma culturale che dura da molti anni e che proietteremo anche nel futuro". Andrea Murari, Sindaco di Mantova, racconta così il significato dell'esposizione 'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio', presentata da Fondazione Palazzo Te, a compimento dell'anno del Cinquecentenario. La mostra è visitabile dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle sale monumentali del Palazzo mantovano.