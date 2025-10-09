Milano, inaugurata 'Art from Inside': la scienza svela i segreti dei capolavori pittorici

Come nascevano davvero i capolavori pittorici del '400-'700? Anche i grandi Maestri avevano ripensamenti e modificavano in corso d'opera i loro dipinti? A rispondere è la scienza, protagonista della mostra "Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza", che grazie alle più avanzate tecnologie di imaging diagnostico rivela cosa si nasconde sotto gli strati di colore. Inaugurata a Palazzo Reale, l'esposizione - aperta al pubblico dal 9 ottobre al 6 gennaio - è promossa dal Comune di Milano e prodotta da Palazzo Reale e Fondazione Bracco, in collaborazione con 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE.