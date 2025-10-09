circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, inaugurata 'Art from Inside': la scienza svela i segreti dei capolavori pittorici

sponsor

09 ottobre 2025 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come nascevano davvero i capolavori pittorici del '400-'700? Anche i grandi Maestri avevano ripensamenti e modificavano in corso d'opera i loro dipinti? A rispondere è la scienza, protagonista della mostra "Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza", che grazie alle più avanzate tecnologie di imaging diagnostico rivela cosa si nasconde sotto gli strati di colore. Inaugurata a Palazzo Reale, l'esposizione - aperta al pubblico dal 9 ottobre al 6 gennaio - è promossa dal Comune di Milano e prodotta da Palazzo Reale e Fondazione Bracco, in collaborazione con 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza