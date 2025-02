Mostre, "Mario Pomilio e gli amici scrittori" da sabato al primo marzo a Napoli

L'8 febbraio nella Sala Martucci del Conservatorio S. Pietro a Majella la presentazione dell'evento organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore

Sabato 8 febbraio alle 10,30, nella Sala Martucci del Conservatorio S. Pietro a Majella, si terrà la presentazione della mostra “Mario Pomilio e gli amici scrittori”. Visitabile fino al 1° marzo, l’esposizione è organizzata dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Pomilio. L’evento, a cura di Giorgio Tabanelli, in collaborazione con il Centro Studi Michele Prisco e i figli degli scrittori, ha il patrocinio del Ministero della Cultura, del Conservatorio e della Fondazione Premio Napoli. L’esposizione intende rendere omaggio a Mario Pomilio, docente di Letteratura poetica e drammatica al Conservatorio di Napoli, a partire dal 1964, e agli amici scrittori con i quali ha condiviso una lungo rapporto di amicizia e avviato un sodalizio umano e letterario: Carlo Bo, Michele Prisco, Domenico Rea, Luigi Compagnone e Raffaele La Capria. Saranno presenti all’inaugurazione il direttore del Conservatorio, Gaetano Panariello, il Presidente Carla Ciccarelli, il curatore della mostra con i figli degli scrittori, il Prof. Gabriele Frasca il quale parlerà di “Pomilio e gli amici scrittori”.

Alla conclusione della presentazione verrà proiettato il documentario "Mario Pomilio, testimone del Novecento" di Giorgio Taba, realizzato e prodotto con il contributo del Ministero della Cultura quale iniziativa del Comitato nazionale del centenario della nascita. Seguirà la visita all’esposizione che si terrà alla Sala Rossini. Il percorso si apre con alcune opere e documenti del critico Carlo Bo il quale ha seguito e incoraggiato non soltanto la scrittura poetica e romanzesca di Pomilio, ma è stato il critico amico sul quale hanno potuto contare Prisco, Rea, Compagnone, La Capria. La mostra documenta le opere pubblicate dagli scrittori, gli scambi epistolari, le recensioni di Bo e dei colleghi critici, le riviste letterarie, fra le quali “Le ragioni narrative”, edita dall’editore Pironti, nata grazie al clima fraterno di amicizia vissuto dagli autori, dei quali si documentano i diversi temi della scrittura e, in particolare, l’amore per la città di Napoli.

Sabato 1° marzo, nella Sala Martucci, si terrà la cerimonia di chiusura con la partecipazione delle autorità e dei figli degli scrittori. La Prof.ssa Paola Villani parlerà di “Pomilio e gli amici scrittori” con una riflessione sul valore e sulle implicazioni di una lunga amicizia e di un sodalizio che ha connotato nel profondo la storia di Napoli e della letteratura italiana del Novecento. Alla conclusione della presentazione verrà proiettato il documentario Michele Prisco, il signore del romanzo di Giorgio Taba. Il Comitato nazionale Mario Pomilio ringrazia per la gentile collaborazione la Fondazione Carlo e Marise Bo e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.