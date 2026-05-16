Nicole Kidman testimonial per l'asta di una scultura da 100 milioni di dollari

Alla vigilia della vendita di 16 capolavori d'arte appartenuti al defunto magnate statunitense dei media Samuel Irving Newhouse, fissata per lunedì 18 maggio a New York, la casa d'aste Christie’s ha diffuso un video di due minuti dedicato a una delle opere più attese: la scultura in bronzo 'Danaïde' (1913) di Constantin Brancusi. Il cortometraggio, girato all’inizio di maggio, vede come protagonista l’attrice premio Oscar Nicole Kidman, che si muove tra le luci e le ombre della scultura, accompagnata dalla celebre canzone “Golden Years” di David Bowie. 'Danaïde' è tra i lotti più attesi della stagione e ha una stima pre-asta di 100 milioni di dollari, superando il record personale dell’artista di 71,2 milioni, ma rimanendo sotto le tre sculture più costose mai vendute all’asta, tutte di Alberto Giacometti.

Secondo un portavoce di Christie’s, l’idea del video si ispira a un film di Man Ray, in cui Lee Miller svela la controversa scultura 'Madame X' di Brancusi, esposta oggi nella retrospettiva al Neue Nationalgalerie di Berlino. Nel video, Kidman entra nella sede newyorkese di Christie’s al Rockfeller Center, aggirandosi attorno alla scultura su un piedistallo bianco, mentre fotografie in bianco e nero raccontano la storia e le influenze di Brancusi. In un gesto audace, l’attrice accarezza con un dito la base della scultura senza guanti, sfidando le regole normalmente imposte ai visitatori. Tra una conversazione telefonica e passi di danza, Kidman trasmette un senso di sospensione e contemplazione, catturando l’attenzione del pubblico globale sull’asta imminente.

La vendita del 18 maggio includerà anche opere di Pablo Picasso, Jackson Pollock, Henri Matisse e Mark Rothko, con un valore complessivo stimato attorno ai 450 milioni di dollari. (di Paolo Martini)