'Praticamente a scuola', libro che mette insieme esperienza, innovazione e docenti

24 ottobre 2025 | 16.51
Redazione Adnkronos
Una narrazione a più voci della scuola italiana che cambia, un invito a guardarla da vicino attraverso chi la vive ogni giorno. È questo il racconto di 'Praticamente a scuola', il nuovo libro di Themis Edizioni e Axios Italia presentato in occasione di Didacta 2025 a Riva del Garda. Il volume, curato da Alfonso Benevento e Isabella Corradini, raccoglie riflessioni, esperienze e prospettive degli stessi curatori, dei dirigenti scolastici Girolamo Arcuri, Annalisa Laudando e Milena Piscozzo, e dei docenti Tranquilo Bonamigo e Nicoletta Romanelli. La scuola vive grazie alle persone che ogni giorno scelgono di mettere energie, passione e competenze al servizio di una missione tanto difficile quanto straordinaria: formare le nuove generazioni, questo è il focus del libro.

“La scuola oggi non può limitarsi a trasmettere saperi, - afferma all'Adnkronos Alfonso Benevento - ma deve accompagnare i ragazzi ad orientarsi tra reale e digitale, tra qui e altrove, tra presente e futuro. Bisogna formare i giovani a una cittadinanza critica e responsabile nella società dell’informazione reticolare”. A far eco a Benevento è Isabella Corradini affermando che “il libro vuole far riflettere sulla dimensione pervasiva e capillare del cambiamento. Al contempo, mira ad offrire strumenti concreti e utili a chi, lavorando nel mondo della scuola, il cambiamento lo vive quotidianamente”.

E infine, Alessandro Patrizi, direttore generale di Axios Italia sottolinea che “la scuola non è solo un settore di intervento ma è parte di una comunità educante nella quale anche Axios è direttamente coinvolta. Con il libro 'Praticamente a scuola' si è cercato di contribuire alla definizione di un nuovo modello di formazione fondato su una crasi fra tecnologia, ricerca e persone. Con AxiosHub, stiamo creando un vero e proprio ecosistema digitale attivo in ambito educativo e formativo”.

