Radio, nasce 'Voci ribelli', podcast fatto dai giovani per le nuove generazioni

Nasce un nuovo spazio fatto dai giovani per i giovani. Hubrains presenta 'Voci Ribelli', il podcast che dà nuova voce alla radio delle nuove generazioni, un progetto innovativo che porta il dibattito, la cultura e le idee direttamente nelle cuffie e negli smartphone di chi vuole ascoltare, riflettere e ispirarsi. Il podcast sarà disponibile a partire da martedì 11 marzo 2024 sulle principali piattaforme di streaming audio. A dispetto del nome, provocatorio, i giovani podcaster parlano ai coetanei di musica, natura, cultura, filosofi. Hubrains è una realtà non profit che nasce come community virtuale, alimentata con diverse iniziative durante la pandemia; ora si propone anche di riattivare luoghi e spazi per i giovani, quelli che Giustiniano La Vecchia, il fondatore, chiama Nomadi Creativi e per i quali ha costruito un team di adulti, professionisti, che mettono il loro tempo e la loro esperienza al servizio dei giovani. Il tutto generando relazioni con aziende alla ricerca di talenti, che spesso non trovano, o con imprese che sviluppano progetti di Responsabilità sociale di imprese, con una particolare attenzione alle nuove generazioni

A fare da mentore e a curare la formazione dei ragazzi della neonata redazione , in questa nuova realtà 'radiofonica', c’è tra gli altri Gianni Gaude, professionista di grande esperienza nel campo della dizione e del doppiaggio. In un mondo in continua evoluzione, la radio tradizionale si trasforma: i podcast sono il futuro della comunicazione audio, un formato libero e accessibile per approfondire temi di attualità, musica, ambiente, lavoro, filosofia e molto altro. "Con Voci Ribelli – dice Giustiniano La Vecchia - vogliamo creare uno spazio autentico, dove giovani, esperti e creativi possano confrontarsi e costruire insieme una nuova narrazione del presente e del domani”. La serie nasce anche grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e O&DS, primi partner di un’iniziativa che si propone di promuovere una comunicazione fresca e innovativa, capace di parlare direttamente ai protagonisti del cambiamento.

'Voci Ribelli' abbraccia il cambiamento, raccontandolo attraverso contenuti originali e interviste con esperti, creativi, imprenditori, artisti e giovani protagonisti del presente. I podcast esplorano un ampio spettro di argomenti, dal mondo del lavoro alla sostenibilità, dalla filosofia alla cultura pop, con un linguaggio accessibile e contemporaneo. 'Voci Ribelli' abbraccia il cambiamento, raccontandolo attraverso contenuti originali e interviste con esperti, creativi, imprenditori, artisti e giovani protagonisti del presente. I podcast esplorano un ampio spettro di argomenti, dal mondo del lavoro alla sostenibilità, dalla filosofia alla cultura pop, con un linguaggio accessibile e contemporaneo.