Remigrazione, da Le Gallou a Boni Castellane: in libreria il primo volume collettaneo

La remigrazione arriva in libreria. Alla vigilia della contestata manifestazione di sabato a Roma e all'indomani delle clamorose proteste anti-immigrazione a Belfast, esce "Remigrazione. Il percorso verso la riconquista" (238 pp., 20,00 euro), volume collettaneo pubblicato da Altaforte Edizioni che riunisce alcune delle voci più rappresentative del panorama culturale e politico italiano ed europeo impegnato nella riflessione sui temi dell'identità, della sovranità, della demografia e delle politiche migratorie. L’opera nasce con un obiettivo preciso: affrontare in maniera organica e approfondita il tema della remigrazione, un concetto che negli ultimi anni è progressivamente emerso nel dibattito pubblico europeo, diventando oggetto di confronto politico, mediatico e culturale. Attraverso saggi, analisi, testimonianze e proposte, il volume offre una delle prime analisi approfondite apparse in Italia su un tema destinato a occupare uno spazio sempre più rilevante nel dibattito del continente.

"Il libro - si spiega in una nota - è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di coordinamento, ricerca e approfondimento promosso e fortemente voluto dal Comitato Remigrazione e Riconquista, che ha seguito passo dopo passo la costruzione dell’opera. Un lavoro certosino che ha consentito di raccogliere contributi provenienti da differenti ambiti culturali, politici e accademici, con l’obiettivo di offrire al lettore uno strumento di analisi il più possibile articolato e documentato su una delle questioni più discusse dell’Europa contemporanea". A firmare i contributi sono, tra gli altri, Luca Marsella, presidente del Comitato Remigrazione e Riconquista, Ivan Sogari, vicepresidente, Adriano Scianca, Boni Castellane, Jean-Yves Le Gallou, Progetto Razzia, Francesca Totolo, Andrea Lombardi, Lorenzo Cafarchio, Francesco Polacchi. Nel testo sono anche contenute interviste a Laurent Ozon e Renaud Camus che dalla Francia, tra i primi, hanno riflettuto sul fenomeno dell’immigrazione e dei suoi impatti sul vecchio continente.

Nel libro la remigrazione viene analizzata non soltanto sotto il profilo delle politiche migratorie, ma anche in relazione alle questioni della natalità, del lavoro, della cittadinanza, della sovranità degli Stati, della coesione sociale e della continuità storica e culturale delle nazioni europee, raccogliendo analisi, riflessioni e proposte "con l’ambizione di trasformare una discussione spesso confinata alla polemica in un confronto strutturato e documentato", spiega la casa editrice, secondo cui "il saggio rappresenta un contributo destinato a suscitare dibattito e confronto", offrendo "ai lettori gli strumenti per comprendere una delle questioni più controverse e discusse del nostro tempo".