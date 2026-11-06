Roma celebra Carlo Riccardi a cento anni dalla nascita. Fino al 29 novembre 2026, al Wegil di Largo Ascianghi 5, la mostra, dal titolo 'Riccardi 100. Verso l'umano', promossa dalla Regione Lazio e realizzata in collaborazione con LazioCrea, ripercorre attraverso fotografie e opere pittoriche oltre settant'anni di storia italiana, dalla Roma del dopoguerra alla stagione della Dolce vita, dal cinema alla politica, fino alle trasformazioni sociali del Novecento.

Re e contadini, artisti e uomini di potere, divi del cinema e bambini: nell'obiettivo di Carlo Riccardi le distanze si annullano. L'esposizione (GUARDA LE FOTO), curata da Lorenzo Imprescia e Maurizio Riccardi, racconta lo sguardo umano del fotografo, fotoreporter e pittore che fu tra i primi fotografi del quotidiano Il Tempo. Il percorso, organizzato per aree tematiche, attraversa la Roma del dopoguerra, la stagione della Dolce vita, il cinema, la politica, il mondo del lavoro e le grandi trasformazioni sociali e culturali dell'Italia del Novecento. "Nella fotografia, come nella pittura, emerge la sua sensibilità verso l'essere umano", dichiara l'assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, promotrice della mostra. "Far conoscere questa eredità ai giovani significa offrire loro strumenti per comprendere da dove veniamo e guardare con maggiore consapevolezza al domani".

Riccardi ha immortalato personaggi celebri e momenti decisivi del Novecento, costruendo un patrimonio che oggi rappresenta una preziosa testimonianza della storia e dell'identità nazionale. Accanto alla fotografia, ha coltivato un'intensa attività pittorica di denuncia sociale. La sua eredità è custodita dall'Archivio Riccardi, che conserva oltre tre milioni di negativi originali realizzati dal secondo dopoguerra: un patrimonio documentario di straordinario valore. 'Riccardi 100' non è soltanto la celebrazione di un centenario, ma anche l'occasione per riscoprire uno sguardo che ha saputo restituire visibilità a chi rischiava di restare invisibile.