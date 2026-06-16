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Venere vs Primavera, ora le due icone di Botticelli si guardano negli occhi - Video

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16 giugno 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le divinità più celebri uscite dal pennello del grande maestro del Rinascimento Sandro Botticelli, la Venere e la Primavera, sono oggi esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente degli spazi dedicati al genio fiorentino della pittura del Quattrocento alle Gallerie degli Uffizi di Firenze a porle in un dialogo diretto e inedito, sullo sfondo di pareti di color 'grigio Rinascimento'. E, per la prima volta, sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alteravano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. Le sale della Galleria che ospitano i maggiori capolavori di Botticelli sono state infatti completamente rinnovate.

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Botticelli venere primavera Uffizi firenze botticelli Primavera di botticelli Venere di botticelli
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