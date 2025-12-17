circle x black
'Scatti d'animo, riflessioni sulle emozioni' in mostra al Castello Sforzesco

Da domani al 31 dicembre al Cortile della Rocchetta

'Scatti d'animo, riflessioni sulle emozioni' in mostra al Castello Sforzesco
17 dicembre 2025 | 13.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da domani, 18 dicembre, e fino al 31 dicembre, il Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco ospita 'Scatti d’Animo, riflessioni sulle emozioni', una mostra fotografica promossa da Coop Lombardia insieme al Comune di Milano, all'associazione Alimenta l’Amore e all'università degli studi di Milano-Bicocca.

Il progetto, ideato dalla fotografa e giornalista Silvia Amodio nell’ambito della terza edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini, esplora il panorama emotivo dell’infanzia attraverso ritratti di bambine e bambini realizzati con poche indicazioni per favorire espressioni spontanee. Accanto ad Amodio, la psicologa Valentina Silvestri ha raccolto testimonianze e riflessioni dei piccoli, evidenziando l’importanza del linguaggio emotivo e non verbale nella prima infanzia. Per la prof.ssa Viola Macchi Cassia le competenze emotive si radicano nei primi mille giorni di vita, periodo in cui la sensibilità degli adulti influenza lo sviluppo dei bambini. Secondo il presidente di Coop Lombardia Alfredo De Bellis, comprendere le emozioni dei più piccoli è "fondamentale per costruire una società più empatica".

La mostra è gratuita e aperta al pubblico tutti i giorni, mentre il volume del progetto è in vendita presso il bookshop del Castello e online su librerie.coop.

Tag
Fotografia Emozioni Infanzia Empatia Società
