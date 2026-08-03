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Sebastiano Buglisi: "L'antimafia dei fatti", il coraggio di denunciare raccontato in un libro

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03 agosto 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
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Dall'infanzia nella Sicilia rurale alle denunce contro la criminalità organizzata, passando per intimidazioni, processi e una scelta di legalità mai negoziata. Nel volume L'antimafia dei fatti. Vita di un siciliano atipico (Baldini+Castoldi/Nave di Teseo), scritto con la collaborazione di Antonio Armano e la prefazione di Guido Ruotolo, Sebastiano Buglisi ripercorre la sua esperienza personale e imprenditoriale, raccontando come la lotta alla mafia possa tradursi in un impegno concreto e quotidiano.

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