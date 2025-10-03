circle x black
Tokyo celebra la luce e il genio di Getulio Alviani

Da oggi al 4 novembre 2025, l’Istituto Italiano di Cultura della capitale giapponese ospita la mostra 'Iperluce Italiana. Il Genio Riflettente'. L’esposizione raccoglie circa cinquanta opere che raccontano l’evoluzione creativa di Alviani, dalle iconiche Superfici a testura vibratile alle Interrelazioni speculari, passando per le sperimentazioni geometriche e cromatiche degli anni Settanta e Ottanta.

Da oggi al 4 novembre 2025, l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo ospita la mostra 'Iperluce Italiana. Il Genio Riflettente' di Getulio Alviani, un tributo vibrante e immersivo a uno dei maestri dell’arte programmata e cinetica del Novecento.

L’esposizione raccoglie circa cinquanta opere che raccontano l’evoluzione creativa di Alviani, dalle iconiche Superfici a testura vibratile alle Interrelazioni speculari, passando per le sperimentazioni geometriche e cromatiche degli anni Settanta e Ottanta. Ogni lavoro è pensato per coinvolgere lo spettatore, trasformandolo in parte attiva dell’esperienza visiva, in linea con la visione dell’artista che ha sempre cercato di superare i confini della percezione.

Nato nel 1939 e scomparso nel 2018, Getulio Alviani è stato una figura rigorosa e innovativa, capace di intrecciare arte, scienza, architettura e design in un linguaggio visivo unico. Il suo legame con il Giappone, dove fu invitato più volte, ha contribuito alla diffusione dell’arte concreta e programmata, alimentando uno scambio culturale profondo e duraturo.

La cerimonia inaugurale della mostra, che ha avuto luogo ieri, ha visto la partecipazione della curatrice Diora Fraglica Alviani e della professoressa Ikeno Ayako, con un momento musicale a cura del violinista Olen Cesari, che ha reso omaggio alla poetica luminosa del Maestro con un’esibizione intensa e suggestiva.

La mostra è organizzata dal Centro studi archivio e ricerche Getulio Alviani e dall’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia. È aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 17:30, e resterà chiusa la domenica. Una tappa imperdibile per chi desidera esplorare la luce, la forma e il pensiero di uno degli artisti più visionari del XX secolo.

