Torna la Giornata del design italiano nel mondo

Si celebra martedì prossimo, 10 marzo, la decima edizione della Giornata del design italiano nel mondo / Italian Design Day, rassegna promossa e organizzata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal ministero della Cultura - direzione generale creatività contemporanea, in collaborazione con Adi - Associazione per il Disegno Industriale, Fondazione Adi Collezione Compasso d’Oro, Triennale Milano, Salone del Mobile.Milano, Federlegno Arredo e Agenzia Ice - Ita Italian Trade Agency. Il tema di questa edizione è re-design: rigenerare spazi, oggetti, idee, relazioni e offre un’occasione di riflessione su come il design e l’architettura possano contribuire alla rigenerazione degli spazi di vita, permettendo di affrontare le sfide globali del presente e del futuro.

Declinabile sia come rigenerazione urbana sia come rigenerazione di oggetti, il tema scelto consente di valorizzare il patrimonio di conoscenze e competenze del nostro Paese. Le città italiane, frutto di stratificazioni e adattamenti successivi, rappresentano un campo di sperimentazione unico per un approccio progettuale che mira a coniugare sostenibilità, inclusione e innovazione tecnologica. Pur nella loro specificità, questi progetti costituiscono un modello esportabile in tutto il mondo, come dimostrano gli interventi di rigenerazione urbana promossi nel quadro delle attività di cooperazione in Paesi terzi, che si distinguono per un approccio integrato attento agli aspetti ambientali, sociali ed economici, e per la valorizzazione delle comunità locali attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi di trasformazione. L’Italia si distingue, inoltre, per molti esempi virtuosi nel campo della progettazione di oggetti fisici e digitali ispirati ai principi dell’economia circolare fin dalle prime fasi di ideazione.

L’impiego di materiali di recupero e l’attenzione al ciclo di vita dei prodotti testimoniano come le sfide contemporanee rappresentano un potente stimolo alla creatività dei designer e alimentano filiere produttive innovative, in grado di generare processi virtuosi di sviluppo sostenibile. Grazie alla rete diplomatica italiana, in tutto il mondo personalità del settore danno spazio a pratiche, pensieri e progetti capaci di contribuire in modo costruttivo alla riflessione sul tema della rigenerazione. Durante la Milano Design Week 2026 (21-26 aprile 2026), al Salone del Mobile.Milano, in Triennale Milano, presso l’Adi Design Museum e in tutte le sedi del design diffuse nel territorio, è possibile trovare riferimenti ed eventi espositivi dedicati al contributo che il design italiano offre per migliorare la vita di tutti.