Un convegno celebra la nascita dell'Istituto Eneide

“Enea, Italia, Europa – Dalle rovine a una nuova fondazione”. Si intitola così il primo convegno dell'Istituto Eneide, il centro di studi, ricerche e formazione che si ispira all’Institut Iliade francese e all’Instituto Carlos V spagnolo. L'appuntamento è sabato 25 ottobre a Milano, presso l'Arcobaleno Film Center, in viale Tunisia 11, dalle ore 10 alle 17. Sei i relatori del convegno, che sarà diviso in una sessione mattutina e una pomeridiana: Claude Chollet, segretario generale dell'Institut Iliade, Cristian Jimenez, coordinatore dell'Instituto Carlos V, Francesco Marotta, Marco Scatarzi, Adriano Scianca e Pierluigi Locchi a nome dell'Istituto Eneide.

Presieduto dallo stesso Locchi (professionista attivo tra Parigi e Roma, assidua presenza nel campo identitario da anni, nonché figlio del filosofo Giorgio Locchi) e animato da diverse realtà metapolitiche italiane, l'Istituto intende portare avanti anche in Italia la "battaglia per la civiltà europea che le associazioni amiche francesi e spagnole hanno già intrapreso da tempo". “L'incontro di sabato - spiegano gli organizzatori, - vuole essere un primo passo di un percorso di riconquista culturale e spirituale. In questo senso, l'esempio dell'Institut Iliade, nato nel 2013 seguendo le volontà testamentarie di Dominique Venner, è per noi fondamentale. L'Istituto Eneide non farà concorrenza a movimenti, circoli, case editrici e centri studi già esistenti, ma mirerà a coordinare, orientare e integrare i dibattiti già in corso. La nostra bussola sarà la visione del mondo identitaria e sociale e il nostro faro sarà l'ideale dell'Europa sovrana, libera da ingerenze esterne, pienamente consapevole del proprio ruolo nel mondo”.