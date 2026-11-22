Quindici anni di riflessioni per custodire in forma cartacea un lavoro nato sul digitale e celebrare le 'nozze di cristallo' con il web. È questo il filo conduttore di 'Third life - Oltre il virtuale per tornare al reale', il libro di Sira Sebastianelli, psicoterapeuta e arpaterapeuta, pubblicato da Amazon e presentato a Roma. All'evento hanno preso parte anche le psicoterapeute Renata Biserni e Rosita Monti e le arpiste dell'ensemble Sinetempore harp attack, Giulia Bertinetti ed Elisa Malatesti.

'Third life' raccoglie quindici anni di riflessioni pubblicate sul sito www.sirasebastianelli.it. Il riferimento alle nozze di cristallo rimanda a una pietra trasparente che consente di guardare attraverso la propria esistenza, alla ricerca dell'essenza di sé; considerato un diamante in maturazione, il cristallo rappresenta la possibilità di crescita e miglioramento. La stessa copertina del volume si ispira ad un significato simbolico, evocando la necessità di uscire dal grigio omologante del web per ritrovare i colori della vita. Tra letture di brani e intermezzi musicali sono state approfondite alcune delle tematiche affrontate nel libro, confermando quanto sia sentita, oggi, l'esigenza di coniugare la dimensione reale con quella virtuale.

Laureata in Psicologia all'università La Sapienza di Roma, Sira Sebastianelli è una psicoterapeuta di formazione junghiana e svolge attività clinica come libero professionista. Nel corso degli anni ha intrapreso lo studio dell'arpa celtica e ha inserito lo strumento in ambito terapeutico frequentando il Master in Arpaterapia presso il centro di ricerca musicoterapica Arpa Magica di Milano. Ha ideato e promosso il progetto itinerante 'Un'àncora per non dire più ancóra, cambiare accento per cambiare prospettiva', che si prefigge di dare un contributo per prevenire e per fermare le violenze contro le donne, sostenuta dalle arpiste dell'ensemble Sinetempore harp attack.