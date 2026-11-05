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Vetrina trilingue di Newitalianbooks a Shanghai con il libro italiano per l'infanzia

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Realizzata con il contributo dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, la vetrina raccoglie 325 nuovi titoli

Vetrina trilingue di Newitalianbooks a Shanghai con il libro italiano per l'infanzia
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05 novembre 2026 | 11.32
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Newitalianbooks, il portale che promuove e racconta l’editoria italiana nel mondo, sarà presente per la seconda volta alla prossima edizione della Shanghai International Children’s Book Fair, in programma a Shanghai dal 13 al 15 novembre, con una speciale vetrina trilingue – italiano, inglese e cinese – dedicata al libro italiano per l’infanzia. L’iniziativa, che mira a rafforzare la leadership italiana in un settore che rappresenta oggi circa un terzo delle vendite di diritti di libri italiani all’estero, si avvale della collaborazione della rete diplomatica e culturale italiana in Cina e, in particolare, dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, che ha curato la traduzione in lingua cinese di tutti i testi e dell’Associazione Italiana Editori.

La vetrina multilingue, realizzata con il contributo dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, raccoglie 325 nuovi titoli (circa il doppio della prima edizione), che saranno presentati agli editori cinesi in occasione di un evento organizzato nell’ambito della Shanghai International Children’s Book Fair. Ogni scheda, selezionata grazie all’appello lanciato la scorsa primavera da newitalianbooks ad agenti ed editori italiani attivi nella letteratura per l’infanzia, presenta la copertina, la descrizione del contenuto, i premi ricevuti, le traduzioni già realizzate e i contatti per la cessione dei diritti.

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