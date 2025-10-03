'Viaggi da sogno', 100 esperienze firmate Lonely Planet

In uscita il 25 ottobre, il nuovo volume della celebre casa editrice di guide turistiche è un invito a riscoprire il mondo con occhi nuovi e con maggiore consapevolezza

C'è chi sogna di avventurarsi tra le cime ventose della Patagonia, chi immagina un safari tra le dune arancioni della Namibia, e chi sogna un viaggio lento lungo la costa selvaggia dell'Irlanda. A partire dal 25 ottobre, tutti questi sogni diventano un po' più realizzabili con "Viaggi da sogno. 100 esperienze indimenticabili in tutto il mondo", il nuovo libro di Lonely Planet.

Conosciuta in tutto il mondo per le sue guide dettagliate e affidabili, Lonely Planet presenta in questo volume una raccolta curata delle più emozionanti avventure che il pianeta ha da offrire: un mix di natura, cultura, storia, cibo e avventura, raccontato con la passione e l’autorevolezza che da sempre contraddistinguono gli autori della casa editrice australiana.

"Viaggi da sogno" non è soltanto un elenco di mete esotiche, ma una vera e propria guida alla scoperta del mondo in chiave responsabile e sostenibile. Il libro invita a rallentare, a viaggiare fuori stagione, a spendere in modo consapevole, a cercare un contatto autentico con le culture locali. Una filosofia di viaggio che rispecchia i tempi e risponde al crescente desiderio di esperienze profonde, non solo spettacolari.

Tra le 100 esperienze selezionate troviamo: il celebre trekking del Torres del Paine in Patagonia (Cile e Argentina), tra paesaggi mozzafiato e silenzi infiniti; l'esplorazione dei geyser e delle meraviglie geotermiche di Yellowstone (Usa), il più antico parco nazionale del mondo; l'on the road lungo i 2.600 km della Wild Atlantic Way irlandese, un viaggio tra scogliere, fari e villaggi affacciati sull'oceano; il deserto del Quarto Vuoto in Oman, dove l’immaginario delle Mille e una notte prende vita tra le dune; un safari fai-da-te in Namibia, definita non a caso "l'Africa per principianti", con i suoi paesaggi lunari e i parchi popolati dalla fauna selvatica.

Il libro colpisce anche per il suo design elegante e le fotografie spettacolari, capaci di far viaggiare con la mente anche chi non ha ancora fatto le valigie. Ogni esperienza è accompagnata da consigli pratici, itinerari dettagliati, approfondimenti locali e racconti di chi quel viaggio lo ha già vissuto, rendendo la guida uno strumento prezioso tanto per la pianificazione quanto per l'ispirazione.

Che si tratti di un viaggio imminente o solo di un sogno da custodire per il futuro, "Viaggi da sogno" è il compagno ideale per ogni viaggiatore curioso, in cerca di emozioni autentiche. (di Paolo Martini)