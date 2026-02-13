circle x black
Cerca nel sito
 

Villa Adriana, cede porzione mura delle Piccole Terme

sponsor

Il distacco è riconducibile all’accumulo di acqua piovana dovuta alle abbondanti precipitazioni delle ultime settimane

Villa Adriana, cede porzione mura delle Piccole Terme
13 febbraio 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Crollo a Villa Adriana. Oggi, alle 13.30 circa, si è verificato il cedimento di una porzione di muratura antica in opera reticolata nell’area delle cosiddette Piccole Terme a Villa Adriana, a Tivoli, in un settore non aperto al pubblico. Il distacco è riconducibile all’accumulo di acqua piovana conseguente alle precipitazioni delle ultime settimane. Lo rende noto l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, precisando che tecnici del Ministero sono immediatamente intervenuti e stanno predisponendo le necessarie operazioni per assicurare e monitorare la totale messa in sicurezza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Villa Adriana villa adriana cede porzione mura piccole terme maltempo
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza